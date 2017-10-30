Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.10.2017 11:05

Российский писатель, общественный деятель Юрий Поляков побывал в столице Кольского Заполярья

Наталия Бурдина.

В Мурманске побывал знаменитый российский писатель, общественный деятель Юрий Поляков. Его пьесы и инсценировки прозы широко ставятся в России и за рубежом. У горожан была возможность лично пообщаться с кумиром. Встреча прошла в областном драматическом театре. Юрий Поляков рассказал историю создания самых популярных своих произведений. После он посмотрел спектакль "...Будем жить как Боги?...", поставленный облдрамой по его же пьесе.
Писатель, драматург Юрий Поляков: "И в Москве она идет в театре МХАТе имени Горького у Татьяны Дорониной, и очень много где идет по стране, в СНГ, в общем, это одна из наиболее часто выбираемых постановщиками моих пьес. Очень рад, что она теперь будет идти у вас. Надеюсь, она вам понравится и также продержаться в репертуаре не меньше, чем продержался "Одноклассница".


← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.08
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.