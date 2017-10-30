Российский писатель, общественный деятель Юрий Поляков побывал в столице Кольского Заполярья

Наталия Бурдина.

В Мурманске побывал знаменитый российский писатель, общественный деятель Юрий Поляков. Его пьесы и инсценировки прозы широко ставятся в России и за рубежом. У горожан была возможность лично пообщаться с кумиром. Встреча прошла в областном драматическом театре. Юрий Поляков рассказал историю создания самых популярных своих произведений. После он посмотрел спектакль "...Будем жить как Боги?...", поставленный облдрамой по его же пьесе.

Писатель, драматург Юрий Поляков: "И в Москве она идет в театре МХАТе имени Горького у Татьяны Дорониной, и очень много где идет по стране, в СНГ, в общем, это одна из наиболее часто выбираемых постановщиками моих пьес. Очень рад, что она теперь будет идти у вас. Надеюсь, она вам понравится и также продержаться в репертуаре не меньше, чем продержался "Одноклассница".





