Заполярные спортсмены приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике на призы Ларисы Кругловой

Наталия Бурдина.

В Мурманске завершились традиционные соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призера XXVIII Олимпийских игр Ларисы Кругловой. В этом году состязания юбилейные, 15 по счету. Уже в третий раз они прошли в новом манеже Долины Уюта. Участники - более 200 ребят. В основном, это воспитанники мурманской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4.

Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Легкая атлетика, учтивая, все таки,что мы Крайний Север, и настолько она развита - имеем олимпийскую чемпионку. Я думаю, что это важно для подрастающего поколения, особенно в нынешнее время, когда уделяется такое большое внимание воспитанию молодежи"

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Замечательные соревнования, потому что соревнования на приз залуженного мастера спорта, тем более приехали ее подруги, с которыми она вместе выступала. Я думаю, что это такой смотр наших достижений, юные спортсмены будут показывать как они стремятся достичь тех же высот, каких достигли наши заслуженные спортсменки".

Участников разделили на две возрастные группы. Состязались юноши и девушки 2001-2004 года рождения, а также спортсмены от 17 лет. Дистанций две – 60 и 1000 метров. Плюс - захватывающий эстафетный бег 4 на 200 метров. Также в программе мастер-класс для ребят, которые только начали заниматься легкой атлетикой.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Есть дети, которые хотят заниматься в Мурманской области, занимаются. И, конечно, я считаю, что процесс развития легкой атлетики - он у нас в Мурманской области идет. Тем более, такой прекрасный комплекс, который мы ждали очень долго, такой комплекс он позволяет именно развивать легкую атлетику".

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр, депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "Легкая атлетика у нас развивается и результаты сами за себя говорят. Если есть призеры Олимпийских игр, у нас есть призеры и победители первенства России в различных - именно видах, в различных возрастах. И это не только спринт, но и 800 метров девчонки бегают, конечно же, развитие есть, хочется больше".





