Плановые отключения в Мурманске на 30 октября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 октября.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:



09.00 – 17.00 проспект Героев Североморцев, 3 корп.2, 5 корп.2



ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 12.00 ул. Крупской, 42, 44, 46



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/