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30.10.2017 09:24

В Мурманске вынесен приговор за совершение ряда имущественных преступлений

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Артема Ш., 1978 г.р.

Приговором мирового судьи судебного участка №4 Первомайского судебного района г. Мурманска мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

В судебном заседании установлено, что подсудимый 13 июля 2017 года в ночной период времени тайно похитил имущество, причинив потерпевшей ущерб на сумму боле 14 тыс. рублей.

Кроме того, он же, 09 сентября 2017 года в вечернее время похитил банковскую карту, принадлежащую жительнице Мурманска, с которой похитил денежные средства в размере 6 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

При изучении личности подсудимого установлено, что он имеет среднее образование, ранее судим (имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления против личности), освободился из мест лишения свободы 27 марта 2017 года.

Суд, учтя мнение государственного обвинителя, обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность подсудимого, назначил мужчине наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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