Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.10.2017 12:45

Получив повестку в суд, мурманчанин погасил задолженность

В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Мурманску находится исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя областного центра в размере ¼ части от всех доходов на содержание сына в пользу бывшей супруги.
Должник был уведомлен судебным приставом, что в отношении него ведется исполнительное производство, разъяснен порядок ежемесячной выплаты алиментов, установленный в судебном решении. Однако, не имея на то уважительных причин, являясь трудоспособным, мужчина алименты не выплачивал, в результате чего задолженность по уплате алиментов составила более 100 тысяч рублей.
В связи с тем, что должник работающим не значился, мер по уплате алиментов не предпринимал, добровольной материальной или иной, соразмерной алиментам, помощи на содержание несовершеннолетнего ребенка не оказывал, взыскателем в судебные органы было направлено заявление о лишении его родительских прав.
Получив судебную повестку, должник пришел в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме. Теперь он стал ежемесячно платить алименты.


/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.08
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.