Получив повестку в суд, мурманчанин погасил задолженность

В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Мурманску находится исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя областного центра в размере ¼ части от всех доходов на содержание сына в пользу бывшей супруги.

Должник был уведомлен судебным приставом, что в отношении него ведется исполнительное производство, разъяснен порядок ежемесячной выплаты алиментов, установленный в судебном решении. Однако, не имея на то уважительных причин, являясь трудоспособным, мужчина алименты не выплачивал, в результате чего задолженность по уплате алиментов составила более 100 тысяч рублей.

В связи с тем, что должник работающим не значился, мер по уплате алиментов не предпринимал, добровольной материальной или иной, соразмерной алиментам, помощи на содержание несовершеннолетнего ребенка не оказывал, взыскателем в судебные органы было направлено заявление о лишении его родительских прав.

Получив судебную повестку, должник пришел в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме. Теперь он стал ежемесячно платить алименты.





/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/