В Мурманске подвели итоги регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива»

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялась торжественной церемонии подведения итогов регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива». По поручению губернатора Марины Ковтун в церемонии принял участие министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Глеб Шинкарчук. Обращаясь к собравшимся, министр отметил, что премией «Гражданская инициатива» награждаются неравнодушные люди, которые своими действиями меняют мир к лучшему.



Министр вручил премию победителю в номинации «Ростки новой власти» руководителю проекта «Школа помощника депутата» Артёму Марышеву.





Для справки:



Премия «Гражданская инициатива», основанная при поддержке общественной организации «Комитет гражданских инициатив» Алексея Кудрина, вручается уже в пятый раз. В Мурманск на церемонию награждения прибыл руководитель проекта, заслуженный деятель искусств России, известный кинорежиссер и общественный деятель Юлий Гусман. Церемония вручения национальной премии «Гражданская инициатива» 2017 года состоится в декабре в Москве.



Основная задача конкурса номинантов премии – поиск и поддержка гражданских лидеров, новых лиц современного российского общества. Тех, кто исключительно по собственной инициативе пытаются что-то изменить на своей улице, в своем районе или городе. За пять лет существования конкурса в нем приняли участие более 2500 социальных проектов и инициатив граждан из 75 субъектов Российской Федерации в 12 номинациях, в том числе 59 проектов от Мурманской области.





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