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30.10.2017 09:50

В Мурманске продолжается операция "Пешеход"

Любовь Дубова.

"Желтый, красный - безопасный!" В Мурманске продолжается операция "Пешеход". Дорожные полицейские проводят ее вместе со школьниками - юными инспекторами движения. Акция и для прохожих, и для водителей. Ученики раздают северянам листовки с правилами и самодельные "Цветы жизни".С начала года в Мурманске в ДТП пострадали свыше 80 человек, четверо - погибли. За несколько дней профилактической операции выявлено полтысячи нарушений. 145 раз правилами пренебрегли пешеходы. С наступлением темного времени суток ситуация на дорогах осложняется. Здесь на помощь прохожим приходят  светоотражатели, напоминают инспекторы.
Инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску Евгения Новикова: "Мы видим, что большинство пешеходов, к сожалению, не используют светоотражающие элементы, хотя, светоотражатель — самое простое средство, помогающее водителю своевременно заметить пешехода".


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