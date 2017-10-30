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30.10.2017 09:40

Революция 1917 года - взгляд из XXI века. Круглый стол в государственном архиве Мурманской области

Анастасия Русинова.

Участники - представители регионального отделения исторического общества, ученые, исследователи. Революция и церковь, партийные силы на Севере в начале прошлого века, возможные подходы в школьном изучении событий 1917 года. Доклады и дискуссии. Обмен мнениями, историческими находками и возможными открытиями. Несмотря на то, что позади целый век, событие мало изучено, говорят историки. Особенно в его краеведческом аспекте. Цель таких встреч - поиск нового взгляда на знакомую историю.
Кандидат исторических наук Дмитрий Жалнин: "Привлечь молодежь к этой еще далеко не изученной теме, мы ждем новых исследователей, тех, кто свежим взглядом, со свежими силами возьмет эту тему, откроет для себя уникальные возможности, потому что тема еще очень и очень не изучена".
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