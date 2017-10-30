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30.10.2017 09:30

В областном центре прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом

Любовь Дубова.

Улыбка, речь, рука. Три момента, на которые нужно обратить внимание при подозрении на инсульт у человека. Об этом посетителям мурманской поликлиники №2 постарались напомнить врачи регионального Центра медпрофилактики и волонтеры. В холле лечебного учреждения состоялась акция к Всемирному дню борьбы с инсультом. Он проводится ежегодно 29 октября. Разговор не только о последствиях и признаках сосудистых катастроф. Акцент - на повышение уровня информированности молодежи.
Врач Центра медицинской профилактики ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи" Юлия Бреславская: "Риск развития инсульта многократно увеличивается к 50 - 55 годам. К сожалению, очень часто приступ инсульта происходит на глазах у молодежи, на глазах у детей, у школьников, у подростков, у студентов".

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