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30.10.2017 09:20

Доступ некоммерческих организаций на рынок услуг в социальной сфере - тема семинара в Мурманске для муниципалитетов

Анастасия Ярославская.

70 представителей узнали многое об опыте привлечения бизнеса в эту сферу. Им еще раз напомнили - главную роль в ней должна играть конкуренция - это федеральный вектор. В региональном реестре социальных поставщиков пока лишь 13 частников. Но, как отмечено, интерес растет, как и активность. Теория пройдена, пора набирать обороты - доступ негосударственных игроков необходимо расширить.
Первый заместитель министра экономического развития Мурманской области Алла Шпак: "Понимая экономическую составляющую этого вопроса, все равно это еще и миссия. И нужно понимать - зачем и для чего ты идешь в этот бизнес, поэтому мы надеемся, что эти проекты будут расти, тем более, что уже сегодня мы апеллируем определенными суммами и значительными в нашем разрезе".
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