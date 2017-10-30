Доступ некоммерческих организаций на рынок услуг в социальной сфере - тема семинара в Мурманске для муниципалитетов

Анастасия Ярославская.

70 представителей узнали многое об опыте привлечения бизнеса в эту сферу. Им еще раз напомнили - главную роль в ней должна играть конкуренция - это федеральный вектор. В региональном реестре социальных поставщиков пока лишь 13 частников. Но, как отмечено, интерес растет, как и активность. Теория пройдена, пора набирать обороты - доступ негосударственных игроков необходимо расширить.

Первый заместитель министра экономического развития Мурманской области Алла Шпак: "Понимая экономическую составляющую этого вопроса, все равно это еще и миссия. И нужно понимать - зачем и для чего ты идешь в этот бизнес, поэтому мы надеемся, что эти проекты будут расти, тем более, что уже сегодня мы апеллируем определенными суммами и значительными в нашем разрезе".





