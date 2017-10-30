В Мурманске прошли соревнования по легкой атлетике на призы Ларисы Кругловой

Наталия Бурдина.

В Мурманске завершились традиционные соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Ларисы Кругловой. В этом году состязания юбилейные, 15 по счету. Уже в третий раз они прошли в новом манеже Долины Уюта. Участники - более 200 ребят. В основном, это воспитанники мурманской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4.Две возрастные группы. Дистанции – 60 и 1000 метров. Плюс эстафета. Также в программе мастер-класс для ребят, которые только начали заниматься легкой атлетикой.

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр, депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "Легкая атлетика у нас развивается и результаты сами за себя говорят. Если есть призеры Олимпийских игр, у нас есть призеры и победители первенства России в различных - именно видах, в различных возрастах. И это не только спринт, но и 800 метров девчонки бегают, конечно же, развитие есть".





