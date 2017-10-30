Североморская ЦРБ отметила свой 60-летний юбилей

Артем Дашевский.

60 лет на пульсе ритма жизни жителей. Североморская ЦРБ отпраздновала юбилей. Большой праздничный концерт в ДК "Строитель". Слова благодарности в адрес тех, кто 24 часа в сутки, семь дней в неделю борется за жизнь и здоровье северян. Тем, кто помогает появиться на свет новой жизни. От имени губернатора Мурманской области памятный адрес и слова величайшего признания не простого труда. В зале те, кто отдал североморской ЦРБ всю свою жизнь.

Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Огромное спасибо ветеранам, тем, кто отдал свои жизни находясь на страже вашего здоровья. 60 лет огромная дата, столько бессонных ночей, столько бессонных дней прошло в жизни каждого сотрудника".





