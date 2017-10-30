На плановом депутатском часе в мурманском горсовете вновь обсуждали проблемы ЖКХ

Анастасия Ярославская.

Повестку инициировала одна из саморегулируемых организаций, поставив "ребром" вопрос жилищно-коммунальной платы. Из сказанного её представителем - ситуация на рынке близка к катастрофе. Причина в долгах, а главное, в низкой стоимости услуги за содержание жилья. Цитата, - "УК остаются один на один с населением, с которым сложно добиться обратной связи". И предложение депутатам - выйти с законодательной инициативой - наделить органы местного самоуправления правом устанавливать размер платы. Уже подсчитали - она должна быть в пределах 40-50 рублей за квадратный метр.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Вопросы ЖКХ находятся на особом контроле у нас депутатов. Вообще, да, у нас депутатов - мы легкие на подъем, мы готовы встречаться в любом формате. Мы и встречаемся и на площадках, и житель, что сказал, и на площадках Совета. Поэтому мы готовы к обсуждению и повторю, - мы такие же мурманчане, депутаты горсовета и мы заинтересованы в скорейшем наведении порядка в этой отрасли".







