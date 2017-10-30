Они - стали первыми. В Нахимовском военно-морском училище прошла торжественная церемония посвящения

Андрей Зайцев.

236 мальчишек со всей страны. Прошло всего 2 месяца с начала нового этапа в их жизни. Но уже "так точно" и "никак нет", чёткий строевой шаг, осанка и выправка. Изменились, повзрослели. Быть беззаветно преданным своей Родине, соблюдать законы и уставы, приказы командиров и начальников. Теперь и это их ежедневная задача. Родители со слезами радости и гордости глядят на своих сыновей. Этим парням в скором времени можно будет доверить самые важные задачи.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "За вами придут ещё тысячи и тысячи мальчишек, которые захотят стать офицерами. Они будут равняться на вас. Быть первыми - всегда почётно, но и ответственно. Я уверен, что вы сознательно пришли и выбрали эту стезю - стать морским офицером".







