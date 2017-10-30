Ковчег с мощами новомучеников прибыл в Заполярье

Наталия Бурдина.

У северян есть возможность поклониться святым новомученикам и исповедникам Русской церкви. В Мурманскую область прибыл ковчег с мощами 54-х святых. Это важное для верующих событие приурочено к столетию начала эпохи гонения на Церковь, начавшееся после революции 1917 года. Создание ковчега благословил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вместе со Священным Синодом. Святыня совершает крестный ход по епархиям Русской Православной Церкви. В Заполярье он начался в Луоастари. Затем ковчег был привезен в Заполярный и Заозерск. Теперь святыня в Свято-Андреевском Морском кафедральном соборе Североморска.





