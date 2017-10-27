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27.10.2017 19:00

Экологический урок, посвященный ликвидации "чёрных пятен". Как собрать "сбежавшие" нефтепродукты?

Елена Ямаш, Любовь Дубова.

Экологическая катастрофа. Авария в Кольском заливе - разлив нефти, лопнул шланг танкера. Легенда учений, в которых задействовали молодых добровольцев. С 2005 года таким образом практически подготовили почти 600 студентов. Сегодня экообучение прошли еще 20 волонтёров.
Условия учений максимально приближены к реальным. Ледяной ветер тому подтверждение. Авария может случиться в любую погоду. Ненастоящая здесь только нефть.
Координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Вадим Краснопольский: "Конечно, разливать нефть никто не будет, и очень часто используются различные имитаторы нефти, и мыльная пена, и даже поп-корн иногда используют".
Все происходящее - в новинку для волонтеров. 20 добровольцев в спецкостюмах вместе со спасателями разворачивают боны, готовят резервуары, откачивают условно опасную для акватории жидкость.
Такое обучение на берегу Кольского залива проводится дважды в год уже больше 10 лет. Организатор - Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы. Спасатели проект поддерживают. Настоящие разливы нефтепродуктов в Кольский залив время от времени происходят.
Заместитель директора по организации аварийно-спасательных и других неотложный работ компании "Экосервис" Сергей Уткин: "Крайних два были в этом году, это был Молочный выброс и в Коле. Там мы принимали активное участие и ликвидировали последствия. В год, как правило 3-4, в зависимости от года, разливы случаются".
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Олег Романенко: "Перевалка нефти на территории Мурманской области только возрастает, в том числе, и через Кольский залив. Поэтому необходимость проведения таких мероприятий, естественно, МЧС всегда поддерживает".
Следующий экологический урок под открытым небом запланирован на весну. К счастью, помощь добровольцев в устранении реальных аварий требуется крайне редко.



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