Экологический урок, посвященный ликвидации "чёрных пятен". Как собрать "сбежавшие" нефтепродукты?

Елена Ямаш, Любовь Дубова.

Экологическая катастрофа. Авария в Кольском заливе - разлив нефти, лопнул шланг танкера. Легенда учений, в которых задействовали молодых добровольцев. С 2005 года таким образом практически подготовили почти 600 студентов. Сегодня экообучение прошли еще 20 волонтёров.

Условия учений максимально приближены к реальным. Ледяной ветер тому подтверждение. Авария может случиться в любую погоду. Ненастоящая здесь только нефть.

Координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Вадим Краснопольский: "Конечно, разливать нефть никто не будет, и очень часто используются различные имитаторы нефти, и мыльная пена, и даже поп-корн иногда используют".

Все происходящее - в новинку для волонтеров. 20 добровольцев в спецкостюмах вместе со спасателями разворачивают боны, готовят резервуары, откачивают условно опасную для акватории жидкость.

Такое обучение на берегу Кольского залива проводится дважды в год уже больше 10 лет. Организатор - Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы. Спасатели проект поддерживают. Настоящие разливы нефтепродуктов в Кольский залив время от времени происходят.

Заместитель директора по организации аварийно-спасательных и других неотложный работ компании "Экосервис" Сергей Уткин: "Крайних два были в этом году, это был Молочный выброс и в Коле. Там мы принимали активное участие и ликвидировали последствия. В год, как правило 3-4, в зависимости от года, разливы случаются".

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Олег Романенко: "Перевалка нефти на территории Мурманской области только возрастает, в том числе, и через Кольский залив. Поэтому необходимость проведения таких мероприятий, естественно, МЧС всегда поддерживает".

Следующий экологический урок под открытым небом запланирован на весну. К счастью, помощь добровольцев в устранении реальных аварий требуется крайне редко.







