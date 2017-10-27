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27.10.2017 18:50

Кольский Север - в лидерах среди субъектов Северо-Запада по величине минимальной заработной платы

Алексей Елкин.

Сегодня в регионе утвердили размер минимальной зарплаты на следующий год. С первого января она составит 15 тысяч 185 рублей. Документ подписали на заседании профильной областной трехсторонней комиссии. Участники - областное правительство, Союз промышленников и предпринимателей и Мурманский облсовпроф. Как прозвучало - Кольский Север в лидерах среди субъектов Северо-Запада по величине минимальной заработной платы. Уже 11 лет этот показатель на уровне прожиточного минимума, что, фактически, выполняет недавнее поручение президента.
Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "В размере 80% с 1 января 2018 года и в размере 100% с 1 января 2019 года. Т. е. здесь действительно мы идем несколько с опережением по сравнению с теми решениями, которые принимаются на федеральном уровне".
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