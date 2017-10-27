Почти 500 школьников областного центра сегодня приняли участие в традиционном Дне призывника

Андрей Зайцев.

Он прошёл на территории воинской части. В клубе гостей принимали командиры, о службе рассказывали военные, ветераны, представители военкомата и городских властей. Надо сказать, что муниципалитет уделяет особое внимание подготовке допризывной молодёжи. Заключает договоры о шефских связях с воинскими частями, кораблями Северного флота. И то, что в городе уже давно нет такого понятия как "уклонист" - один из наглядных примеров продуктивности этой работы.

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев: "Сегодня служба в Вооружённых силах требует знаний, умений. Наш городской военкомат проводит большую работу по подготовке различных специальностей, в том числе, и водителей категории "С". Мурманчане, где бы ни служили, всегда пользуются авторитетом, уважением во всех частях. Вот этого пожелаем нашим сегодняшним мурманчанам - продолжения традиций".







