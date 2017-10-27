Готовь сани летом, а трассы - осенью. Долина Уюта завершает подготовку к новому зимнему сезону

Андрей Зайцев.

Сегодня журналистам рассказали о проведении XV традиционных соревнований по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России Ларисы Кругловой. В рамках турнира мастер-классы проведут олимпийцы. Старт - завтра, в 15:00, в Манеже Долины Уюта. Кстати, сам комплекс в эти дни завершает подготовку к новому зимнему сезону. Команда профессионалов работает в графике. Помогают и бдительные граждане. Они также инспектируют трассы.

В различные инстанции от неравнодушных северян уже поступили сообщения о том, что в Долине Уюта вырубаются деревья. Специалисты спешат успокоить. Сегодня дистанции спорткомплекса имеют официальные спортивные сертификаты. Соответственно, должны отвечать строгим требованиям. В первую очередь, по безопасности. Работы включают в себя подготовку дренажной системы, уборку камней, пеньков, засохших деревьев и свисающих веток.

Начальник спортивного сооружения "Долина Уюта" Владимир Швец : "Это обусловлено техникой безопасности. При проведении тренировочных занятий, спортивных мероприятий и даже для любителей, которые просто находятся у нас на лыжных трассах".

Между тем, говорят и спортсмены, и работники спорткомплекса - есть другие гораздо серьёзные и конкретные проблемы, которые могут грозить реальными травмами.

Спортсмен-любитель Дмитрий Миннебаев: "Очень много людей здесь гуляет с собаками. А собаки бывают на поводках каких-то телескопических. Она разбежалась - это как растяжка через трассу. А люди слабо реагируют, можно запнуться и что угодно сделать".

О том, что с четвероногим другом в Долине гулять запрещено, хозяева знают. Но находят оправдание: "Мы ходим там, где можно гулять, просто выхожу отсюда. Мы по трассам не ходим ни за что".

Ограждение по периметру площади всей Долины на сегодня единственная эффективная мера. Но дорогостоящая и не решённая. Пока гром не грянет...

Заместитель директора ГАУМО "Центр спортивной подготовки" Иван Сигаев: "Отсутствие прав у нас по предотвращению административного правонарушения, мы ничего сделать не можем. Люди просто плюют на интересы наши, на интересы спортсменов, жителей города, приходят в Долину Уюта и выгуливают своих собак".

В этом году во время проведения областного турнира велосипедистов лидер столкнулся с гулящими на трассе людьми. По счастливой случайности без серьёзных последствий. Протяжённость дистанций Долины Уюта - 16 километров биатлонных и 26 гоночных маршрутов. Все они закрыты во время тренировочных процессов и соревнований. С ноября спорткомплекс включит освещение. И по вечерам с 19 до 21 трассы в распоряжении любителей спорта.







