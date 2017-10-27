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27.10.2017 19:02

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как всегда в это воскресение в эфире ГТРК "Мурман" подводят итоги минувшей недели. Главные темы - в регионе прошли четвёртые дни инноваций. Перспективные разработки молодых исследователей поддержаны областными грантами и средствами федеральных фондов. Но главная задача - научить юных северян самим генерировать идеи в научно-технической сфере и воплощать их в жизнь.
Работа над областным бюджетом 2018 года - в активной фазе. Региональное правительство вместе с законодателями изучает параметры целевых программ, оценивая возможное соотношение расходов и доходов.
Неделя пролетела словно день. Из Сочи вернулась команда участников и волонтёров международного фестиваля молодёжи и студентов. Эмоций море, но ещё больше - свежих идей.
Сезонный грипп - не за горами. Несмотря на приверженность граждан народным средствам профилактики, самой надежной зашитой врачи считают  вакцинацию. О том, как в регионе проходит прививочная кампания - в интервью первого заместителя министра здравоохранения региона  Романа Москвина.
Эти и другие темы - в итоговой программе "События Недели" в воскресение в 08:45.
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