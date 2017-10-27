Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила готовность оказать помощь родственникам пропавших без вести на борту вертолета Ми-8

Елена Сивонен.

Напомним, трагедия произошла в четверг днём. Спасательная служба Северной Норвегии сообщила о крушении воздушного судна в море в нескольких километрах от Баренцбурга. Поиски ведут до сих пор. Пока безрезультатно. В числе 8 пассажиров и членов экипажа в опубликованном предварительном списке жителей Мурманской области нет. Но, как сообщила глава региона информационному агентству РИА Новости, цитата: "Учитывая, что аэропорт "Мурманск" является запасным аэропортом при маршруте следования в Баренцбург, правительство Мурманской области, аэропорт "Мурманск", все наши службы и МЧС готовы оказать всю необходимую помощь".







