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27.10.2017 17:15

В Мурманской области открывается межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Мастер года»

С 30 октября по 2 ноября Министерство образования и науки Мурманской области проводит третий межрегиональный конкурс «Мастер года – 2017» для мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Северо-Западного федерального округа.

В конкурсе примут участие 14 мастеров производственного обучения из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа и Мурманской области, которые будут соревноваться в пяти номинациях: Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); Повар, кондитер; Мастер отделочных строительных работ; Автомеханик; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Площадками конкурса станут колледжи Мурманской области: Мурманский индустриальный, Апатитский политехнический, Мурманский технологический колледж сервиса, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота, Кольский транспортный и Кандалакшский индустриальный колледжи.

Конкурсанты должны будут презентовать свои профессиональные достижения, продемонстрировать педагогическое мастерство на открытом занятии производственного обучения. Кроме того, участники выполнят практическое задание, требующее профессиональных навыков на уровне международных стандартов.

По итогам трех туров будут выбраны победители в номинациях (лауреаты), которые будут соревноваться за звание абсолютного победителя. Финалистам предстоит провести внеклассное мероприятие «Экскурс в мир профессий».

Церемония открытия конкурса «Мастер года – 2017» состоится 30 октября в 12.00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

Итоги конкурса профессионального мастерства будут подведены 2 ноября.

Все участники межрегионального конкурса будут награждены сертификатами и памятными подарками, победители в номинациях (лауреаты) – кубками, дипломами и подарками, абсолютный победитель – кубком «Мастер года – 2017», дипломом и памятным подарком.


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