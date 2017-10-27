В рамках XV Форума СМИ Северо-Запада журналисты встретились с полномочным представителем Президента России в СЗФО Николаем Цукановым

В Санкт-Петербурге продолжает работу XV Форум СМИ Северо-Запада. Сегодня в Доме журналиста полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов ознакомился с экспозицией регионов, представленной на выставке «Медиаатлас Северо-Запада».



Также сегодня Николай Цуканов провел встречу с руководителями региональных СМИ. Открывая встречу, полномочный представитель Президента РФ отметил особую роль субъектов, входящих в Арктическую зону России.



«В Мурманской области базируется мощный Северный флот, берет начало Северный морской путь, залегает большое количество полезных ископаемых, что делает регион базовым для решения стратегических задач России в Арктике», – отметил Николай Цуканов.



В ходе встречи руководителей СМИ интересовали вопросы развития различных средств массовой информации в регионах, проблемы здравоохранения и миграции людей с северных территорий, развитие инфраструктурных проектов.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /





