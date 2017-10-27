Региональные традиционные IV Дни инноваций завершены

Андрей Зайцев.

Финальные диалоговые площадки развернулись в областном центре. "Биржа вакансий" дебютировала в программе. 11 предприятий представили свои стенды и программы для потенциальных работников. Параллельно стартовала конференция "Создание высокопроизводительных рабочих мест - стратегия роста для России". Такие мероприятия проводятся в 70 регионах по всей стране. Власть, бизнес, наука, вузы, студенты вместе обсуждают, что необходимо сегодня сделать в развитии данного направления. Поддержка нужна на всех уровнях. Инноватор - "штучный товар", "редчайшая порода". По статистике в России процент выживаемости инновационных проектов от идеи до воплощения в жизнь очень низкий. И это статус кво необходимо менять.

Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий: "Инноваторы - это такой народ, которым нужно помогать. В буквальном смысле. Человек, который способен генерировать какую-то идею. А дальше у многих останавливается всё. Невозможно переоценить помощь, которая оказывается. Тут лучше немного больше помогать, чем недопомогать".







