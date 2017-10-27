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27.10.2017 16:02

Мурманская область находится на лидирующих позициях среди субъектов Северо-Запада по величине минимальной заработной платы

Сегодня под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Координаторы сторон социального партнёрства от лица регионального правительства, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, Мурманского областного совета профсоюзов подписали приложение к Соглашению о минимальной заработной плате в Мурманской области. Согласно подписанному документу с января 2018 года размер минимальной заработной платы в нашем регионе составит 15185 рублей.

Указанная величина установлена в соответствии с требованием статьи 133.1 Трудового кодекса РФ, согласно которому размер минимальной заработной платы устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Рост минимальной заработной платы на 2018 год составит 6,3 процента, тогда как инфляция по 2017 году ожидается не более 4 процентов.

Мурманская область по-прежнему находится на лидирующих позициях среди субъектов Северо-Запада по величине минимальной заработной платы.


/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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