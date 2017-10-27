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27.10.2017 15:25

В ЗАТО Александровск завершились работы на объектах в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

В ЗАТО Александровск состоялись торжественные мероприятия, посвященные завершению работ по благоустройству дворовой территории в городе Полярном на улице Старикова у домов 3, 5 и территории вдоль озера на центральной площади города Гаджиево. В мероприятиях приняли участие представители администрации, совета депутатов и жители ЗАТО.

В 2017 году в рамках муниципального контракта подрядчиком ООО «СК Мегалит» на дворовой территории в Полярном выполнены работы по ремонту дорожного покрытия и тротуара, организации автопарковки, установлены скамейки и урны, а также оборудована детская площадка.

На территории вдоль озера на центральной площади города Гаджиево выполнены работы по ремонту ступеней и трибуны с окраской, бортовых камней, облицовка керамической плиткой подпорной стенки, ремонт покрытия тротуаров, озеленение, установка скамеек и урн.

Мероприятия по благоустройству территорий выполнялись в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году реализация приоритетного проекта на территории муниципального образования будет продолжена.


/ Министерство строительства и территориального развития Мурманской области /
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