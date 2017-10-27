В ремонтно-восстановительном батальоне Северного флота - День призывника для мурманских школьников

Сегодня в городе Мурманске на базе ремонтно-восстановительного батальона Северного флота прошёл День призывника для учащихся старших классов средних образовательных учреждений.

На территории воинской части для будущих призывников были организованы выставка военной техники и вооружения, показательные выступления группы рукопашного боя бригады морской пехоты Северного флота и концерт самодеятельных коллективов. Школьники ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих по призыву, примеряют форму и средства защиты, пробуют на вкус обед в столовой личного состава.

Напутствовали будущих защитников Отечества на доблестную службу их старшие товарищи, представители военкомата Мурманской области и ветераны боевых действий.

День призывника для мурманских старшеклассников традиционно проходит на базе воинских частей Северного флота в октябре в рамках празднования очередной годовщины разгрома гитлеровцев в Заполярье в годы Великой Отечественной войны.



Пресс-служба Северного флота