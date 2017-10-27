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27.10.2017 14:45

Правительством области одобрен прогноз социально-экономического развития региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Сегодня на заседании регионального правительства рассмотрен прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Документ стратегического планирования, являющийся ориентиром для проекта областного бюджета на аналогичный период, представила правительству региона министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова.

В основу параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития региона легли достигнутые итоги за 8 месяцев 2017 года и оценка итогов года, которые позволяют характеризовать положение региона как устойчивое.

Базовый вариант прогноза использован в качестве основы для разработки проекта областного бюджета. Помимо этого просчитаны также целевой и консервативный варианты развития событий.

«Ключевыми факторами экономического роста в прогнозном периоде будут: дальнейший рост инвестиционной активности, увеличение производительности труда в условиях сохранения демографических ограничений и восстановление потребительского спроса на фоне сохранения инфляции на достаточно низком уровне – 104% на всем прогнозном горизонте», – отметила Елена Тихонова.

Экономический эффект от влияния перечисленных факторов аккумулируется в умеренно стабильном темпе роста ВРП на протяжении всего прогнозного периода. В 2020 году ВРП на душу населения увеличится до 633,6 тыс. рублей (против 545,3 тыс. рублей в 2016 году), доля инвестиций в ВРП – до 27,8% (24,4%).

Отличием данного прогноза от прошлогоднего является представление в нем отдельного раздела с институциональными мерами, которые включают меры по стимулированию инвестиционной и предпринимательской активности, по развитию конкуренции и др.

Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов одобрен Правительством Мурманской области.


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