Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области отчитался о результатах своей работы

На заседании правительства Мурманской области, которое провёл сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова отчиталась о работе ведомства.



Как рассказала Светлана Наумова, комитетом проведено 33 массовых физкультурных мероприятия. Среди них традиционно наиболее яркими стали: 82 Праздник Севера, массовые Всероссийские соревнования: «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций», «День ходьбы», «Лед надежды нашей», соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».



Во исполнение Указа Президента России В.В. Путина «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» во всех муниципальных образованиях создано 17 центров тестирования ГТО. На 1 сентября 2017 года 3 036 чел. приняли участие в сдаче нормативов ГТО, а выполнили нормы 594 человека.



«Основной показатель «Доля населения Мурманской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения области» вырос на 2%, и достиг значения 32,4%», – отметила Светлана Наумова.



В отчётном периоде спортсмены Мурманской области становились победителями и призерами международных и всероссийских соревнований. 59 спортсменов являются членами сборных команд Российской Федерации, в том числе 1 спортсмен адаптивного спорта.



В 2016 году сеть спортивных сооружений Мурманской области составляла 1158 единиц, в этом году к ней добавились 6 спортивных площадок комплекса ГТО в Кировске, Оленегорске, Мончегорске, Ковдоре, Заполярном и Ловозере. В Заполярном установлен крытый физкультурно-спортивный комплекс. Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Мурманска Росляково. При формировании областного бюджета на 2018 год в Программу включено строительство крытого катка в Кировске, физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Полярные Зори, строительство межшкольного стадиона в Мурманске, капитальный ремонт спортивного комплекса «Дельфин» в Заполярном, а также ремонтные работы спортивных объектов в Ревде, Молочном, Коле и Оленегорске.





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