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27.10.2017 14:20

Заполярные спортсмены готовятся к 15-м соревнованиям по легкой атлетике на призы Ларисы Кругловой

Елена Ямаш.

Третий год они проходят в легкоатлетическом манеже. Интерес к ним велик. Участники проходят предварительный отбор в своих школах. Основная программа - дистанция на 60 метров, один километр, а также эстафета четыре по 200 метров. К слову, именно эстафетный бег принес Ларисе Кругловой серебряную медаль Олимпийских игр.
Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наталья Марковина: "Ежегодно у нас в области проходят замечательные соревнования. Они проходят по инициативе, и благодаря основному вдохновителю - замечательной спортсменке Кругловой Ларисе Николаевне".
С ребятами проведут мастер-классы гости соревнований, в том числе олимпийская чемпионка Олеся Зыкина.
Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах Лариса Круглова: "Всех хочу пригласить, если не участвовать, то хотя бы посмотреть на этот праздник. Может быть, ваши дети, внуки, правнуки все-таки полюбят этот вид спорта и захотят заниматься. Оказывается и за Полярным кругом, можно развивать легкую атлетику, и иметь высокие результаты".
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