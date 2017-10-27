Бюджет 2018 - сегодня один из главных вопросов заседания регионального правительства

Анастасия Ярославская.

В отличие от нынешнего он будет дефицитным. Ожидаемый недобор чуть более 3 миллиардов рублей. Профильный министр акцентировала внимание на условиях, в каких условия формировался бюджет. При росте налогового потенциала, значительно сокращены дотации из федеральной казны. В то же время заложены средства на повышение оплаты труда, индексацию коммунальных расходов, социалку. По межбюджетным трансфертам муниципалитетам деньги тоже выплатят. Объем дотаций увеличен на 400 миллионов. Объемов недостаточно. Госдолг Мурманской области по прогнозам повысится практически до 22 миллиардов рублей.

Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева: "Приходится наращивать в какой-то степени, потому что налоговый потенциал наш - он не перекрывает те потребности, которые связаны с необходимостью поддержания социального. Наш бюджет - в принципе - социальный. И для поддержания на необходимом уровне нам, с учетом индексации, инфляции, конечно, у нас объем расходов, который нам требуется к увеличению - гораздо больше того объема, который нам дает наш налоговый доход".

Подведены итоги ЕГЭ. В прошлом году основной экзамен школьники сдали достойно. Базовую математику выпускники написали на "хорошо" и "отлично". Положительная динамика по физике, информатике, химии, биологии. В 2018 году принципиальных изменений не будет. Установлены минимальные границы баллов для получения аттестатов и поступления в вуз. Репетиционные экзамены - тоже в плане. Все, что касается подготовки к ЕГЭ, к итоговой аттестации, в регионе на достаточно высокой степени готовности.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "В 11 классе ребята у нас будут писать сочинение в 1 среду декабря - это допуск к итоговой аттестации. Можно будет переписать тем, кто не справится, в феврале и в мае. В этом году в феврале мы апробируем вместе со всей страной устную часть - устный русский для допуска к экзамену, но это будет апробация".





