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27.10.2017 14:00

Страховые агенты в системе ОМС. Новые практики обсудили с сенатором Татьяной Кусайко

Анастасия Ярославская, Анастасия Русинова.

Как работает институт поверенных страховых в системе ОМС региона. Отчет на рабочем совещании в областной Думе. Институт представителей медицинских страховых организаций заработал в России - в том числе и в Мурманской области - с 2016 года. Они призваны улучшить качество оказания медицинских услуг. Что уже сделано и что еще предстоит - обсудили депутаты и руководители компаний ОМС региона.
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко: "Самая главная проблема о чем мы говорим - это межведомственная деятельность. Только от того, насколько синхронно будут работать медицинские организации, страховые поверенные и службы ОМС и само население, от этого и будет виден толк, от введения институтов поверенных".
Страховые медицинские организации стоят на защите прав пациентов, страховые агенты - связующее звено. Создан колл-центр, специалисты отвечают на вопросы населения: куда обращаться за помощью, как пройти профилактические осмотры и другие. Теперь в зоне ответственности поверенных информация о диспансеризации. С организационной точки зрения Мурманская область справляется с внедрением нового института. На законодательном есть пробелы. Заполнив их, можно наладить взаимодействие между страховыми кампаниями и лечебными учреждениями.
Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Отдельную бригаду медработников и определить четкую - маршрутизацию пациентов во всей этой работе - это тоже очень важно. Для работающего населения организовать возможность прохождения однодневных профилактических мероприятий, чтобы человек надолго не отрывался от своей жизни".
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