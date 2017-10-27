Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.10.2017 13:50

Тяжело в учении, легко на практике! Студенты МАГУ ликвидировали уловный разлив нефти

Любовь Дубова.

Учения на западном берегу Кольского залива в районе Мишуково. Условия максимально приближены к реальным. Студентам-волонтерам показали, что делать, если в акваторию попала нефть. По легенде - лопнул шланг танкера, горючего столько, что нужна помощь добровольцев. Вместе со спасателями будущие экологи разворачивают бонны, откачивают условную опасную жидкость. Слаженной работе не мешает ледяной ветер.
Кородинатор проектов по нефте-газовому сектору Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Вадим Краснопольский: "Она и не должна быть прекрасной, должны быть условия приближенные к боевым. И погода, она только подтверждает, что  такая операция это дело не простое. И ребята должны почувствовать на себе не только трудоемкость операции но и как внешние условия влияют".
Обучение волонтеров в Заполярье проводится дважды в год. Проводит его Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы. В реальных условиях помощь добровольцев пока не требовалась. Хотя разливы нефтепродуктов  время от времени происходят.
Заместитель директора по организации аварийно-спасательных  и других неотложных работ компании "Экосервис" Сергей Уткин: "На сегодня у нас 33 удачно убранных нефтеразлива, крайних - два были в этом году, это был Молочный выброс и в Коле. Там мы принимали  активное участие и ликвидировали последствия. В год, как правило 3-4, в зависимости от года, разливы случаются".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.76
Евро = 68.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.