Тяжело в учении, легко на практике! Студенты МАГУ ликвидировали уловный разлив нефти

Любовь Дубова.

Учения на западном берегу Кольского залива в районе Мишуково. Условия максимально приближены к реальным. Студентам-волонтерам показали, что делать, если в акваторию попала нефть. По легенде - лопнул шланг танкера, горючего столько, что нужна помощь добровольцев. Вместе со спасателями будущие экологи разворачивают бонны, откачивают условную опасную жидкость. Слаженной работе не мешает ледяной ветер.

Кородинатор проектов по нефте-газовому сектору Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Вадим Краснопольский: "Она и не должна быть прекрасной, должны быть условия приближенные к боевым. И погода, она только подтверждает, что такая операция это дело не простое. И ребята должны почувствовать на себе не только трудоемкость операции но и как внешние условия влияют".

Обучение волонтеров в Заполярье проводится дважды в год. Проводит его Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы. В реальных условиях помощь добровольцев пока не требовалась. Хотя разливы нефтепродуктов время от времени происходят.

Заместитель директора по организации аварийно-спасательных и других неотложных работ компании "Экосервис" Сергей Уткин: "На сегодня у нас 33 удачно убранных нефтеразлива, крайних - два были в этом году, это был Молочный выброс и в Коле. Там мы принимали активное участие и ликвидировали последствия. В год, как правило 3-4, в зависимости от года, разливы случаются".





