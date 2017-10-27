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27.10.2017 13:40

В Мурманске начался ремонт лестницы на Старостина-29

Елена Ямаш.

Ремонт очередной лестницы - на Старостина-29 - начался в Мурманске. Ход работ сегодня проверил глава администрации города Андрей Сысоев. На участке довольно сложный ландшафт - крутой подъем. Вопрос пешеходной связи - особенно в зимний период - очень важен для местных жителей. Объект попал в план благодаря обращениям горожан к депутатам мурманского горсовета.
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Олег Ноздрачев: "Эти лестницы для людей имеют очень большое значение и привести в порядок лестницу, которая идет от Старостина вниз, в надлежащее состояние - это очень важно для этого микрорайона".
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Юрий Гугин: "Думаю, что лестница, которая будет построена в ближайшее время, будет новым современным объектом, позволяющим нам обеспечить безопасность граждан при перемещении и к 53-ей школе школьников".
На месте старой бетонной лестницы с обвалившимися ступенями появится новая - с покрытием из дощатого настила. Для удобства мурманчан установят перила и пандус. Сейчас старую конструкции разбирают, работы по установке нового завершатся до конца года.
Глава администрации г. Мурманск Андрей Сысоев: "Ремонт лестниц - мы о них не так часто говорим - в основном о ремонте дорог и тротуаров, но каждый год порядка 20 лестниц мы ремонтируем. Сейчас эта лестница будет полностью снесена, будет построена деревянно-металлическая лестница. И мы все больше приходим к мнению, что лестницы деревянно-металлические гораздо легче в эксплуатации в наших тяжелых условиях".
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