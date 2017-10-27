Форум юности планеты. Итоги Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Всё самое важное - из первых уст. Встреча заполярных делегатов

Яков Осетров.

В Мурманск из Сочи вернулись волонтеры и участники 19-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Мурманскую область в Сочи представляло почти 40 человек. У каждого из них море впечатлений, ведь такое бывает один раз в жизни. Все самое важное узнаем из первых уст.

37 наших земляков - это только волонтеры, участников же 45, так что общая команда от Заполярья, сформированная в результате жесткого отбора - весьма внушительна.

Волонтёры сопровождали иностранные делегации. Оказывали им помощь и демонстрировали, что Россия открытая и дружественная страна. Приятным бонусом стала богатая языковая практика.

Волонтёр фестиваля, атташе делегации из Казахстана Дарья Ермаченкова: "Наряду со своей делегацией помогала делегации Кубы, Словении, Латинской Америки. Некоторые не говорили по английски, только испанский, и мы как-то на пальцах пытались с ними взаимодействовать".

По словам участников, фестивальная неделя пролетела как один день. Радовала теплая, до + 20 градусов, погода. Десятки тысяч людей со всех континентов Земли объединила общая идея: язык искусства, науки, спорта должен сберечь мир во всём мире.

Участник фестиваля Павел Родионов: "Я убедился, что теплые человеческие отношения не знают никаких границ — религиозных, национальных различий, политических".

На фестивале молодежи было множество тематических площадок. Делегаты спали по несколько часов, но почти не чувствовали усталости. Участвовали в соревнованиях, в беседах и дискуссиях со спикерами, в роли которых выступали известные деятели культуры, политики, учёные. Обсуждали темы экологии, медицины.

Участница фестиваля Яна Лазовская: "Мы старались участвовать во всём, и на самом деле, у нас есть призовые места среди нашей делегации - это очень радует. Обменялись контактами, мы познакомились - и это, на самом деле, было очень хорошо".

Полученный опыт - участники и волонтеры хотели бы теперь передать своим землякам.

Начальник отдела по делам молодёжи министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Алексей Писарев: "Мы хотим проехаться по каждому муниципалитету в зависимости от наших возможностей и подумать, что мы можем сделать для того, чтобы ценности, которые обозначились на фестивале, были донесены и до молодёжи всей Мурманской области".

Планы таких поездок уже разрабатываются.





