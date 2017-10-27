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27.10.2017 12:30

Участники координационного совета по делам ветеранов при Губернаторе Мурманской области обсудили вопросы социальной поддержки по оплате жилья

Состоялось заседание координационного совета по делам ветеранов при Губернаторе Мурманской области. По поручению Марины Ковтун его провела заместитель губернатора Инна Погребняк.

Открывая заседание, заместитель главы региона отметила, что работа совета нацелена на обсуждение наиболее актуальных проблем ветеранов, путей их решения, а также мер, помогающих скорейшему их разрешению.

В центре внимания участников заседания был вопрос о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Как отметил министр социального развития Сергей Мякишев, социальная поддержка по оплате ЖКУ по числу получателей и объему выделяемых бюджетных средств - один из наиболее масштабных социальных проектов: порядка 60 процентов общего объема бюджетных средств, израсходованных на социальные выплаты, приходится на целевые денежные выплаты отдельным категориям граждан.

«Сегодня жителям области предоставляется три вида таких выплат: ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (ЕЖКВ) гражданам с льготным социальным статусом независимо от уровня дохода, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которая предоставляется с учетом нуждаемости, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, которая предоставляется отдельным категориям граждан», - пояснил Сергей Мякишев.

По информации министра социального развития, по состоянию на 1 октября текущего года ЕЖКВ предоставлена более 118 тысячам граждан на общую сумму 1,6 млрд рублей. Если расходы льготников на оплату ЖКУ превышают величину регионального стандарта максимально допустимой доли таких расходов в совокупном доходе семьи, они имеют право на субсидию.

«В настоящее время субсидия предоставлена 59 тысячам семей в общем объеме средств областного бюджета 1,3 млрд рублей», - подчеркнул министр.

Кроме того, участники заседания координационного совета обсудили вопросы о пенсионном обеспечении, в том числе о льготном пенсионном обеспечении ветеранов боевых действий, а также об опыте работы органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, направленной на повышение качества жизни ветеранов и пенсионеров.


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