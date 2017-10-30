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30.10.2017 12:30

В Оленегорске сотрудники полиции выявили факт подделки документов

В МО МВД России «Оленегорский» обратилась администрация одного из учебных заведений Ловозерского района. У сотрудников отдела кадров организации возникли сомнения в подлинности трудовой книжки.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что житель Республики Хакасия 1982 года рождения недавно переехал в Мурманскую область. При трудоустройстве в учебное заведение он предоставил трудовую книжку, в которой была сделана запись о трудовом стаже в районах Крайнего Севера, который дает право на получение надбавок к заработной плате в размере 80% за работу в условиях Заполярья. Экспертиза показала, что запись является недостоверной. Опрошенный житель Хакасии пояснил, что знал о ложной записи, однако все равно предоставил трудовую книжку в кадровое подразделение.
По факту в отношении приезжего из Сибири мужчины за использование заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
 
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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