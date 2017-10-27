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27.10.2017 17:40

30 октября 2017 года состоится выезд мобильной приёмной прокурора области в г. Снежногорск

30 октября 2017 года в рамках оказания правовой помощи населению состоится выезд мобильной приёмной прокурора Мурманской области в г. Снежногорск.

Прокурор области Щербаков В.А. и работники аппарата прокуратуры области проведут личный прием граждан с 10.00. до 12.00. часов в здании Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах по адресу: г. Снежногорск, ул. Победы, д.2.
При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.
Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется по телефону 8(81530) 6-02-76.


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