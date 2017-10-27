Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела литературный час «Мои любимые рассказы Евгения Пермяка», посвященный 115-летию писателя.

Воспитанники Мурманского центра социальной помощи семье и детям познакомились с героями сказок и рассказов Евгения Пермяка «Торопливый ножик», «Первая рыбка», «Как Маша стала большой», «Хитрый коврик», которые учат добру, трудолюбию и терпению. Завершилась встреча занимательной игрой «Волшебная кисточка».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области