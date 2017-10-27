Сотрудники Росгвардии Мурманской области провели учения по использованию комплекса мобильной физической защиты

В столице Заполярья сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Мурманской области провели учения по недопущению актов незаконного вмешательства в деятельность морских портов арктической зоны.

В Мурманском морском порту был развернут комплекс инженерно-технических средств и систем физической защиты, с помощью которого сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии взяли под охрану территорию порта.

Целью учений была отработка слаженных действий сотрудников Росгвардии при обнаружении и задержании лиц, незаконно пытающихся проникнуть на охраняемый объект.

В ходе учений средства мониторинга периметра позволили выявить незаконное проникновение на территорию порта и наряд вневедомственной охраны произвел задержание злоумышленников.

Итог учений подвел начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии Мурманской области полковник полиции Николай Дынников: «Проверка действий сотрудников вневедомственной охраны по развертыванию мобильных постов и взаимодействию с администрацией порта показала, что наши подразделения в полной мере могут предотвратить незаконное вмешательство в деятельность морского порта в нашей арктической зоне».