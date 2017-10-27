В Мурманской областной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялась литературно-музыкальная композиция «Если душа родилась крылатой», приуроченная к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

Участники встречи послушали романсы и прочитали любимые стихи Марины Цветаевой, оценили особенности поэтической манеры поэта: упругость строки, быстрый ритм и неожиданную рифмовку. На книжной выставке «Красною кистью рябина зажглась» была представлена литература о поэте и сборники ее произведений.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области