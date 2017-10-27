Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.10.2017 16:20

В Мурманске сотрудники ГИБДД проверили соблюдение Правил дорожного движения

Масштабный профилактический рейд проходил одновременно на всей территории областного центра. На территории Мурманска прошел масштабный рейд, направленный на выявление нарушений Правил дорожного движения. Особенное внимание инспекторы уделили нарушениям со стороны пассажироперевозчиков. Помимо этого, выявлялись и автомобили передние стекла которых не соответствуют установленным нормам светопропускаемости.

Всего за несколько часов проведения рейда было выявлено 26 нарушений.
Так, 3 водителя управляли транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, 2 водителя нарушили правила применения ремней безопасности. Помимо этого, выявлено 2 транспортных средства с нарушением требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, в отношении 7 водителей были составлены административные материалы за тонированные передние стекла транспортных средств. 2 водителя управляли транспортными средствами без прав на управление автомобилем.
В поле зрения инспекторов попали и пешеходы, за время проведения мероприятия зафиксировано 4 факта нарушения Правил дорожного движения пешими участниками дорожного движения.
Как отмечают в областной Госавтоинспекции, подобные масштабные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.76
Евро = 68.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.