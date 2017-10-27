В Мурманске сотрудники ГИБДД проверили соблюдение Правил дорожного движения

Масштабный профилактический рейд проходил одновременно на всей территории областного центра. На территории Мурманска прошел масштабный рейд, направленный на выявление нарушений Правил дорожного движения. Особенное внимание инспекторы уделили нарушениям со стороны пассажироперевозчиков. Помимо этого, выявлялись и автомобили передние стекла которых не соответствуют установленным нормам светопропускаемости.

Всего за несколько часов проведения рейда было выявлено 26 нарушений.

Так, 3 водителя управляли транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, 2 водителя нарушили правила применения ремней безопасности. Помимо этого, выявлено 2 транспортных средства с нарушением требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, в отношении 7 водителей были составлены административные материалы за тонированные передние стекла транспортных средств. 2 водителя управляли транспортными средствами без прав на управление автомобилем.

В поле зрения инспекторов попали и пешеходы, за время проведения мероприятия зафиксировано 4 факта нарушения Правил дорожного движения пешими участниками дорожного движения.

Как отмечают в областной Госавтоинспекции, подобные масштабные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.