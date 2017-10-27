Губернатор Марина Ковтун принимает участие в заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России

Сегодня в Москве под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится XXX заседание глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

В мероприятии примут участие главы регионов, входящие в состав Совета, руководящие сотрудники Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

На повестку дня вынесена тема работы регионов с институтами гражданского общества для продвижения российских интересов в международной повестке. Участники заседания обсудят вопросы интенсификации взаимодействия региональных властей с российскими НКО. Основное внимание планируется уделить привлечению институтов гражданского общества к работе на международных площадках, развитию контактов с зарубежными партнерами. Глава Мурманской области Марина Ковтун выступит с докладом о работе региона с институтами гражданского общества для продвижения российских интересов в международной повестке.

По итогам заседания будут приняты рекомендации субъектам Российской Федерации, федеральным министерствам и ведомствам относительно формирования новых и укрепления действующих форматов взаимодействия с институтами гражданского общества.



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