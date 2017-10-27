Продолжается прием заявок на соискание VI молодежной «Премии МИРа» 2017 за добрые дела

Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» при информационной поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации г. Санкт-Петербурга продолжает прием заявок на соискание «Премии МИРа» 2017 – молодежной премии, которая вручается за наиболее яркие поступки в области общественных инициатив, волонтерства и благотворительности.

Конкурс проводится в целях распространения идей мирно-патриотического воспитания на примерах людей, занимающихся деятельностью, положительно сказывающейся на обществе, способных быть примером для воспитания подрастающего поколения.

Премия присуждается по 8 номинациям: «Позитивный вклад в информационное пространство», «Доброта как стиль жизни», «Постоянное движение вперед», «Здравая инициатива», «Вопреки», «Командная работа», «Подвиг», «Народная премия».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте организации «МИР» (мы-мир.рф) в разделе «Премия МИРа» в срок до 10 ноября 2017 года.

Торжественное вручение «Премии МИРа» состоится в декабре 2017 года на «Фестивале добрых возможностей», в рамках которого развернется ярмарка благотворительных проектов, а также пройдут семинары и мастер-классы.

Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно найти в Положении.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области