В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылась выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеки открылась выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом», на которой представлены 22 куклы, изготовленные учащимися Детской школы искусств № 3 г. Мурманска. Экспонаты - герои детских книг, выполненные в разных техниках: бумагопластика, папье-маше и других.

Участниками мероприятия стали учащиеся школы искусств, читатели библиотеки, а также авторы работ, многие из которых уже закончили школу, но пришли на открытие выставки и рассказали о своих куклах. Самый старший из авторов Никита Зверев учится в колледже с электротехническим уклоном, но о занятиях творчеством в школе искусств вспоминает с особой теплотой. Своими секретами создания необычных кукол поделились Ульяна Иванишина и Анжелика Сафонова. С особой любовью рассказали о ребятах педагог школы Ольга Геннадьевна Мизей и директор Марина Витальевна Перминова.

Выставка будет работать до 29 декабря.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области