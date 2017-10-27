В Мурманске прошла внеочередная отчетно-выборная конференция регионального общества «Динамо»

Накануне в административном здании УМВД России по Мурманской области прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Мурманского регионального общества ОГО ВФСО «Динамо». Основной повесткой заседания было избрание председателя регионального общества.

Единогласно члены Президиума поддержали кандидатуру начальника УМВД России по Мурманской области генерал-майора полиции Игоря Баталова. Решением Президиума главный полицейский Заполярья вновь избран на пост председателя, который он занимал ранее в течение нескольких лет.

Также члены Президиума на заседании обсудили вопросы празднования в 2018 году 95-летия со дня образования общества «Динамо». 18 апреля 2018 года легендарному спортивному обществу исполнится 95 лет.

Члены Президиума приняли решение, что в Мурманской области юбилею «Динамо» будет посвящена ежегодная региональная спартакиада среди сотрудников правоохранительных органов и силовых структур Заполярья. Кроме того, в рамках празднования 95-летия Общества состоится торжественное собрание с чествованием ветеранов, лучших спортсменов, сотрудников, активистов регионального «Динамо».

Завершила заседание торжественная церемония награждения. За большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта и в связи с юбилеем общества «Динамо» сотрудник КФК №3 Николай Плюта награжден нагрудным знаком «За верность».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МРО ОГО ВФСО «Динамо»)