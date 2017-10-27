Студенты МГТУ заняли призовые места в турнире по интеллектуальным играм

21-22 октября 2017 года в Мурманске прошел XVII открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области.

В этом году турнир был посвящен столетней годовщине Октябрьской революции. Поэтому зал Дворца культуры имени Кирова, в котором участники соревновались в «Брейн ринге», «Что? Где? Когда?» и «Своей игре», был оформлен в соответствующем стиле.

Команда Морского института МГТУ «Пингвин в очках» заняла второе место в игре «Что? Где? Когда?». Команда Естественно-технологического института МГТУ «ОПГ Ландау» также взяла серебро – в Брейн-ринге. Студенты Факультета арктических технологий в составе сборной команды «Традиции ОС» оказались на третьем месте в игре «Что? Где? Когда?».

В играх приняли участие более 30 студентов МГТУ.

Пресс-служба МГТУ