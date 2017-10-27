Мурманская международная деловая неделя: дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности»

13 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели впервые состоится дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности». Организатором мероприятия выступает Администрация Кольского района совместно с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством строительства и территориальная развития Мурманской области.

В фокусе внимания мероприятия – обмен профессиональным опытом в сферах архитектуры, градостроительства, дизайна, формирования комфортных условий для жителей малых городов в Арктике, территориального проектирования поселений, расположенных на Крайнем Севере, экологической и энергетической безопасности населения.

Идею проведения мероприятия поддержали представители региональных властей, муниципалитетов и организаций Финляндии и Норвегии. Среди подтвердивших свое участие с иностранной стороны – первые лица коммун Восточной Лапландии, норвежской коммуны Лебесбю, представители Университета прикладных наук, промышленности и природных ресурсов Лапландии (Рованиеми), компаний и учреждений в сфере градостроительства Финляндии.

С российской стороны в дискуссионном клубе «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности» примут участие представители регионального правительства, муниципальных образований Мурманской области, крупных региональных предприятий, специалисты в области архитектуры.

Запланировано, что на полях мероприятия состоится презентация дизайнерских решений северной тематики, выставка-продажа изделий народных промыслов коренного малочисленного народа саами, экспозиция декоративно-прикладного искусства местных мастеров, музейная экспозиция, посвященная истории Колы, и фотовыставка «Природа Кольского края». Завершится программа дискуссионного клуба яркой концертной программой для жителей и гостей Кольского района.

Подробную информацию о дискуссионном клубе «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности» можно уточнить по телефону 8 (81553) 323 10 (Вероника Гнатко) или e-mail: serizpp@akolr.gov-murman.ru.

С информацией о других проводимых мероприятиях в рамках VI ММДН можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Следить за новостями ММДН можно в социальной сети «Вконтакте» в группе ведомства по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /

Сегодня ночью в Мурманске сгорел жилой дом. Двухэтажная частная постройка на улице Серафимовича вспыхнула в районе десяти вечера. По словам очевидцев, огонь быстро распространился по всей площади здания. На месте дежурили все оперативные службы. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Ситуацию усугублял сильный ветер. Основная задача была - не допустить распространения огня на соседние частные дома: "Не беспокойтесь, оперативных сил и средств достаточно для того, чтобы предотвратить эту ситуацию. Поэтому рисков сейчас нет. Нет, да? А там люди живые в этом доме? Люди эвакуированы были и вы не переживайте, огонь не распространится на территорию вашего дома!"

По оперативным давным на момент возгорания в доме находились два человека. Их эвакуировали, медицинская помощь не понадобилась. Сейчас выясняются причины произошедшего.