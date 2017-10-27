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27.10.2017 11:28

В Мурманском морском торговом порту для усиления внутреннего объективного контроля за состоянием атмосферного воздуха установлено специальное оборудование непрерывного анализа количества взвешенных частиц

Партнерами мурманских портовиков по организации такого мониторинга выступила компания «SGS Восток Лимитед» – мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации.

Новый экологический проект разработан специалистами ПАО «ММТП» и компании «SGS Восток Лимитед» на основе изучения опыта аналогичной работы в портах Австралии и Южной Африки.
Смонтированные на территории ПАО «ММТП» и в припортовых жилых зонах восемь электронных пробоотборников непрерывно отслеживают процесс осаждения взвешенных частиц. Затем, на основе гравиметрического анализа, специалисты рассчитают скорость их осаждения, определят долю частиц угля в общей массе пробы, а также проведут сравнение полученных данных со стандартами Всемирной Организации Здравоохранения. Такие наблюдения позволят точно определить количество и состав взвешенных веществ, поступающих в атмосферный воздух в результате производственных процессов на территории порта.
Дополнительно на производственной площадке торгового порта установлены специальные электронные датчики для одновременного мониторинга концентрации сразу трех фракций мелкодисперсных взвешенных веществ в воздухе. Эти приборы непрерывно анализируют состояние атмосферного воздуха и в режиме реального времени передают информацию по сети Интернет на пульт диспетчера.
Полученные данные помогут специалистам объективно оценить влияние производственных процессов на окружающую среду и оперативно принимать эффективные решения по их минимизации.
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