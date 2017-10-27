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27.10.2017 12:10

В Мурманск из Сочи вернулись волонтеры и участники 19-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Яков Осетров.

У каждого масса впечатлений, фестивальная неделя пролетела как один день. Радовала теплая погода, и новые встречи, которые объединили десятки тысяч людей со всех континентов Земли. Событие еще раз дает понять, что Россия является дружественной страной, а язык искусства и науки поможет сберечь мир во всём мире.
Начальник отдела по делам молодёжи министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Алексей Писарев: "Ребята из 180 стран говорили на общем языке - это был язык культуры, спорта, наук, язык Интернета, журналистики - им не важны были политические убеждения. Хотя дискуссии были посвящены и этому, потому что мероприятие проходит в год 100-летия Революции, это была отдельная тема фестиваля".
На фестивале молодежи так много тематических площадок, что посетить все было просто невозможно. Делегаты старались. Спали по несколько часов, но практически не чувствовали усталости. Участвовали в спортивных мероприятиях, беседах и дискуссиях с известными деятелями культуры, политиками и учёными. Обсуждали темы экологии, медицины. Полученный опыт участники и волонтеры теперь передадут своим землякам.
Участница фестиваля Яна Лазовская: "Собралось 30 тысяч человек их разных стран мира - мы обменялись контактами, мы познакомились. И это, на самом деле, было очень хорошо".
Волонтёр фестиваля, атташе иностранной делегации из Казахстана Дарья Ермаченкова: "У нас очень большой опыт приобретен и мы готовы поделиться этими знаниями с Мурманской областью - реализовать какие-то идеи и проекты".
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